'İmralı'nın Çağrısı Bizi Kapsamıyor' Demişlerdi: Terör Örgütü YPG'nin Arkasında İsrail mi Var?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetme çağrısının yansımaları devam ediyor.

Terör örgütünün Suriye'deki uzantısı olan PYD/YPG'nin sözde sorumlusu Mazlum Abdi'nin terör örgütü lideri Öcalan'ın çağrısının kendilerini doğrudan kapsamadığını iddia ederken, kendi muhataplarının Şam yönetimi olduğunu ifade etmişti.

tv100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, bu gelişmelerin ışığında Suriye'deki yeni süreci değerlendirdi.

'İSRAİL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞINDA'

Yeşiltepe, İsrail'in terör örgütü YPG'yi neden koruduğuna yönelik sorusuna dair yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki yeni denkleme dair negatif tavrına dikkat çekti. Türkiye'nin bölgedeki hamleleri sonrası İsrail'in yeni oluşan tablodan rahatsız olduğunu belirten Yeşiltepe, İsrail'in bölgede Türkiye karşıtı terör örgütleriyle iş birliği arayışına gittiğini belirtti.

'İSRAİL BASINI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YARDIM TALEBİNE YER VERDİ'

Yeşiltepe, İsrail ile terör örgütü YPG arasındaki organik ilişkiyi bir kez daha gözler önüne seren olayın ise İsrail basını tarafından servis edilen bir haber olduğuna dikkat çekti.

Yeşiltepe, "İsrail basını yaklaşık 3 hafta önce YPG’nin İsrail’den yardım talebine çok geniş yer vermişti. YPG’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeden çekilmemesi için İsrail’den yardım istediğini bildirmişti" ifadeleriyle bu ilişkiye dair somut bir örneği de dile getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ LİDERİNİN ÇAĞRISININ YANKILARI SÜRÜYOR

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ‘PKK silah bırakmalı’ ve ‘Örgütü lağvetmeli’ çağrısının yankıları sürüyor.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan, silah bırakma konusunda ‘tüm gruplar’ı işaret ederken, omurgası Halk Savunma Birlikleri (YPG) olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, çağrının PKK’ya yönelik olduğunu belirterek, kendilerini kapsamadığını ifade etti.

‘BİZİ KAPSAMIYOR’ ÖRGÜTTE KRİZ YARATTI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi, "PKK'nın silah bırakma çağrısı onları ilgilendirir, bizim Rojava'daki güçlerimizi ilgilendirmez" dedi.

Suriye’nin kuzey ve kuzeydoğusunu kontrolü altına alan ve PKK/PYD’nin bu kararının Türkiye’yi nasıl etkileyeceği merak edilirken, YPG’nin silah bırakma çağrısının üzerine alınmamış olmasının örgüt içerisinde tepkileri de getirdiği konuşuluyor.

İSRAİL'DE MASADA OLSUN TALEBİ

Sürecin başarılı olmasında terör örgütü YPG, önemli bir rol üstlenirken, YPG’nin kurucusu olduğu öne sürülen İsrail’in nasıl bir tutum izleyeceği ise oldukça merak konusu oldu.

YPG/PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, geçtiğimiz günlerde İsrail'in önde gelen yayın kuruluşlarından The Jerusalem Post'a verdiği röportajda, sürecin olumlu olması için İsrail’i işaret etmiş ve masada yer alması gerektiğini belirtmişti.

‘ŞAM İŞGAL EDİLEBİLİR’ ENDİŞESİ

İsrail’in masada olmaması durumunda Şam’ın işgal edilmesi ve Silahlandırılan Dürzileri harekete geçme endişesi de yaşanırken, silah bırakma çağrısına direnen YPG’nin Türkiye ile İsrail arasında büyük bir sorun oluşturabileceği aktarılıyor.

Kaynak: tv100