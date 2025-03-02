Hesabında Yüzlerce Çocuk Pornografisi Bulundu! O Öğretmeni Google Yakaladı

ABD'de devlet okulunda çalışan bir öğretmen, çocuk pornografisi içeren yüzlerce resim ve video bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Şahsa yönelik bu suçlamayı doğrulayan ise Google oldu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Hesabında Yüzlerce Çocuk Pornografisi Bulundu! O Öğretmeni Google Yakaladı

ABD'nin New York kentinin elit bölgelerinden Manhattan'da, bir öğretmen hakkında yasal şikayette bulunulmasının ardından Google, şahıs hakkındaki verileri yargıya iletti. Buna göre; 41 yaşındaki ortaokul öğretmeni Ross Lanvin'in hesabında çocuk pornografisine ilişkin 150 resim ve 90 video tespit edilip Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne bildirildi.

Bunun ardından şahıs tutuklanırken, Google da o andan itibaren Lanvin'in hesabını devre dışı bıraktı. Lanvin'in, hesabın kendisine ait olduğunu ve oradan çocuk pornografisine eriştiğini kabul ettiği belirtildi.

Hesabında Yüzlerce Çocuk Pornografisi Bulundu! O Öğretmeni Google Yakaladı - Resim : 1

DEVLET OKULUNDA ÇALIŞIYORDU

Lanvin'in 2006 yılından bu yana aralıklı olarak öğretmenlik yaptığı aktarılırken, tutuklanmadan hemen önce de Manhattan'daki bir devlet okulunda öğretmen olarak çalışıp öğrencilerle yakın temasta bulunduğu öğrenildi.

Ross Lanvin'in henüz bir avukat tutup tutmadığı veya dosyası hakkındaki detaylar bilinmiyor ancak kendisinin 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceği söyleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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