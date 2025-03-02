Katliamın En Büyük Müttefiki ABD... İsrail'e 4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Donald Trump'ın yönetime gelmesinden itibaren İsrail'e yardımları hızlandırdığını açıkladı. Rubio, son olarak İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını duyurdu.

Katliamın En Büyük Müttefiki ABD... İsrail'e 4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay

İsrail'in 7 Ekim 2023'te aralıksız saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının uzatılmasına önce yeşil ışık yakıp daha sonra geri adım atması dünya gündemine yerleşti. Gazze'ye insani yardım girişlerini durduran İsrail'e tepki yağarken, en büyük müttefiki ABD'den büyük bir destek geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik "kısmi silah ambargosu" kararını geri çevirdi.

Katliamın En Büyük Müttefiki ABD... İsrail'e 4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay - Resim : 1
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

TRUMP GELDİ, SİLAH SATIŞI HIZLANDI

İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık silah satışının teslimatını hızlandırmak için bildiri imzaladığını açıklayan Rubio, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başlamasından beri İsrail'e yaklaşık 12 milyar dolarlık silah satışını onayladığını bildirdi.

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Kaynak: DHA

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