Uruguay’ın Yeni Devlet Başkanı Göreve Başladı

Uruguay’ın başkenti Montevideo'daki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Yamandu Orsi, herkese teşekkür etti.

'BURASI ANLAŞMALARIN ÜLKESİ'

Orsi şunları söyledi: Burası siyasi partilerin, iktidar değişimlerinin ve anlaşmaların ülkesidir. Güven, demokrasinin işleyişinde merkezi bir unsurdur ve biz de bu anlayışı sürdüreceğiz. Uruguay, yılmadan çalışmaya devam edecek. Orsi, 2030 yılına kadar sürdürecek.

Kaynak: DHA