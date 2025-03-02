Türk Kebapçıya 'Trump' Baskını

ICE polisleri, Cemal ve Emine Emanet çiftinin New Jersey eyaletinin Cherry Hill bölgesindeki ev ve iş yerine 25 Şubat Salı günü uzun namlulu silahlarla baskın gerçekleştirdi.

Kelepçelenen Emanet çifti, düzensiz göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezine götürülürken iş yerleri ise mühürlenerek kapatıldı.

Bir gün sonra elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılan Cemal Emanet, yaşananları ve kendilerine yapılan kötü muameleyi anlattı.

‘HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ’

Eşi Emine Emanet ile hiçbir sebep gösterilmeden gözaltına alındıklarını ifade eden Cemal Emanet, elektronik kelepçe takılarak bir gün sonra serbest kaldığını ancak eşi Emine Emanet'in halen gözaltı merkezinde tutulduğunu belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNE TEPKİ

Emanet, kendilerine yapılan kötü muamelenin ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin "keyfi uygulaması" olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

9 YILDIR YANIT BEKLİYOR

ABD'de yüksek lisansını tamamladıktan sonra doktora çalışmalarına devam ettiğini anlatan Emanet, aynı zamanda New Jersey'de yer alan bir dini kurumdaki görevi nedeniyle yeşil kart başvurusu yaptığını ancak 9 yıldır başvurusuna olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmadığını söyledi.

Olay sabahı polislerin "büyük silahlarla gelip etrafını sardığını" anlatan Emanet, polislerin eşiyle kendisini "sırf eziyet olsun" diye eyaletin göçmenlik merkezine götürdüklerini ifade etti.

Emanet, muhtemelen "şikayet kurbanı" olduklarını da sözlerine ekledi.

’15 YAŞINDA ABD VATANDAŞI VE OTİSTİK KARDEŞİM VAR’

Çiftin çocuklarından Muhammet Emanet ise anne ve babasının polis tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığını ve annesinin "suçsuz yere" gözaltı merkezinde tutulmaya devam ettiğini ifade etti.

Emanet, annesinin serbest bırakılması için uğraştıklarını belirtirken; avukatların ve yerel idarecilerin girişimlerinden bir sonuç alınamaması halinde annesinin 3 haftaya kadar gözaltında tutulmaya devam edeceğini söyledi.

Emanet, “Evde 15 yaşında hem Amerikan vatandaşı hem de otizmli bir kardeşim var. Onun bir küçüğü yine Amerikan vatandaşı bir de kız kardeşim var" ifadelerini kullanarak annelerinin bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini dile getirdi.

KOMUŞLARI YARDIMLARINA KOŞTU

Bölge sakinleri de Türk çiftin işlettiği lokantanın önünde toplanarak kötü muameleye uğradıklarını düşündükleri Emanet çiftine destek verdi. Trump hükümetinin göçmenlere yönelik uyguladığı sert politikalara tepki gösteren komşular, lokantanın camına "Sizinleyiz" ve "Yalnız değilsiniz" yazılı pankartları yapıştırarak dayanışma duygularını iletti.

Bazı müşteriler, Türk ailenin, lokantalarına gelen evsiz ve engelli herkese ücretsiz yemek verdiğini de not düştü.

Komşular, Trump hükümetinin çevresini güzelleştiren insanları değil, gerçek suçluları tutuklaması gerektiğini belirtti.

200 BİN DOLAR TOPLADILAR

Sosyal medya üzerinden Emanet çifti için yardım kampanyası açan bölge sakinleri, kısa sürede 200 bin doların üzerinde bir miktar topladı.

Kaynak: AA