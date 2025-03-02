Bolivya’da Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Güney Amerika kıtasında yer alan Bolivya’da katliam gibi bir kaza meydana geldi. İki yolcu otobüsünün çarpışması sonucunda 37 kişi hayatını kaybederken, 39 kişi de yaralandı.

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Bolivya’da Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Bolivya’nın Uyuni şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta iki yolcu otobüsü çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybettiği, 39 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Bolivya’da Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 1

Kazadaki otobüslerden birinin Latin Amerika'nın en büyük festivallerinden Oruro Karnavalı'nın düzenlendiği Oruro şehrine yolcu taşıdığı bildirildi.

Bolivya’da Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var - Resim : 2

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Kaynak: DHA

Etiketler
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