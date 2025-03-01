Hatay'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var, Validen İlk Açıklama

Hatay'da tır ile işçi servisi çarpıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı ilk açıklamada kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini; 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Hatay'da tır ile inşaat işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var, Validen İlk Açıklama - Resim : 1

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var" dedi.

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Kaynak: İHA

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