Hatay'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var, Validen İlk Açıklama

Hatay'da tır ile inşaat işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var" dedi.

Kaynak: İHA