Hatay'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var, Validen İlk Açıklama
Hatay'da tır ile işçi servisi çarpıştı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı ilk açıklamada kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini; 8 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Hatay'da tır ile inşaat işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ekipleri sevk edildi.
VALİDEN İLK AÇIKLAMA
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var" dedi.
Kaynak: İHA
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