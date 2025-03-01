Oğuz Murat Aci’nin Babasından Mezarı Başında Yürek Yakan Sözler, Tam 1 Yıl Geçti

Ünlü yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un arabayla çarpıp ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, oğlunun mezarı başından seslendi. Acılı baba “10 yıl, 20 yıl ceza yeseler insan olmadıktan sonra ne kıymeti var ki” dedi.

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1 Mart 2024'de İstanbul Eyüpsultan’da ATV’si arızalanan Oğuz Murat Aci’ye çarparak ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçmış, ABD’de de yakalanmıştı.

ABD’de cezaevinde tutuklu bulunan Timur Cihantimur ve annesinin yargılanması devam ederken, acılı baba Özer Aci, oğlunu ölümünün birinci yılında mezarı başında andı.

Oğuz Murat Aci’nin Babasından Mezarı Başında Yürek Yakan Sözler, Tam 1 Yıl Geçti - Resim : 1

Özer Aci, "İlk günkü gibi yaramız tazelendi, yüreğimiz yanıyor. Onlar 30 yıl ceza da alsalar benim evladım bu mezardan kalkıp geri mi gelecek?" diyerek sitem etti.

'20 YIL CEZA YESELER NE KIYMETİ VAR Kİ'

Genç yaşta hayattan koparılmanın bir bedeli olmadığını belirten baba Aci, şunları söyledi: 11 Şubat'ta iade kararı verildi. Ben sabırlı insanım, mücadele ettim çaba gösterdim, uyumadım, uyutmadım ama sabrettim. Geleceklerine hep inandım, beklerim biraz daha kalsınlar hapiste. 10 yıl, 20 yıl ceza yeseler veya cezaevinde kalsalar insan olmadıktan, örnek teşkil etmedikten sonra ehliyetsiz olarak araç kullanıp başkalarının yaralarını açtıktan sonra ne kıymeti var ki.

Oğuz Murat Aci’nin Babasından Mezarı Başında Yürek Yakan Sözler, Tam 1 Yıl Geçti - Resim : 2

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

“30 yıl ceza da alsalar benim evladım bu mezardan kalkıp geri mi gelecek?” diye sonran acılı baba yarasının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek “Yüreğimiz yanıyor, o günleri tekrar gözden geçiriyoruz. Adaletten kaçılmayacağını birilerinin bilmesi lazım” dedi.

Oğuz Murat Aci’nin Babasından Mezarı Başında Yürek Yakan Sözler, Tam 1 Yıl Geçti - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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