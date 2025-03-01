Isparta'da Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı, Sulama Kanalına Savrulan Yaya Öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut G. idaresindeki 32 YL 158 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak, yol kenarında yaya olarak yürüyen Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Ercan Y. refüje, Abdulkadir Arıduru ise tarımsal sulama kanalına düştü. Otomobil ise taklalar atarak kanalın içinde ters bir şekilde durdu. Kazada sürücü Aykut G., yol kenarında yürüyen yaya Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulkadir Arıduru'nun durumu ağır olduğu için Isparta'ya sevk edildi. Sevk esnasında ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Arıduru kurtarılamadı. Kazanın ardından kanala düşen araç, jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından kurtarıcı yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA