Isparta'da Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı, Sulama Kanalına Savrulan Yaya Öldü

Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil, yol kenarında yürüyen iki yayaya çarptı. Yayalardan biri refüje savruldu; diğer yaya ise sulama kanalına düştü. Kanala düşen yaya hayatını kaybetti. Diğer yaya ve sürücü ise yaralandı.

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Isparta'da Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı, Sulama Kanalına Savrulan Yaya Öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut G. idaresindeki 32 YL 158 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak, yol kenarında yaya olarak yürüyen Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru'ya çarptı.

Isparta'da Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı, Sulama Kanalına Savrulan Yaya Öldü - Resim : 1

Çarpmanın şiddetiyle Ercan Y. refüje, Abdulkadir Arıduru ise tarımsal sulama kanalına düştü. Otomobil ise taklalar atarak kanalın içinde ters bir şekilde durdu. Kazada sürücü Aykut G., yol kenarında yürüyen yaya Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru yaralandı.

Isparta'da Korkunç Kaza! Otomobil Yayalara Çarptı, Sulama Kanalına Savrulan Yaya Öldü - Resim : 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulkadir Arıduru'nun durumu ağır olduğu için Isparta'ya sevk edildi. Sevk esnasında ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Arıduru kurtarılamadı. Kazanın ardından kanala düşen araç, jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından kurtarıcı yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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