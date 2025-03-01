Kocaeli'de Büyük Panik, İstinat Duvarı Kaydı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayan istinat duvarı büyük endişe yarattı. Kayma sonrasında asfalta çatlakların oluştuğu tespit edildi.

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Kocaeli'de Büyük Panik, İstinat Duvarı Kaydı

Kocaeli’de Turgut Mahallesi Huzur Sokak'taki Yuvam Turgut Konutları'na cephesi bulunan istinat duvarının 40 metrelik blok kısmında 5-6 santimetre kayma meydana geldi. Kayma asfaltta da çatlaklara neden oldu.

Kocaeli'de Büyük Panik, İstinat Duvarı Kaydı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. İzmit Belediyesince yapılacak zemin etüt çalışması sonrası istinat duvarının yıkılarak yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

Kocaeli'de Büyük Panik, İstinat Duvarı Kaydı - Resim : 2

Kaynak: AA

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