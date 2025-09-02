Togg’un Devri Bitiyor! Açıklanan Rakamlar Şoke Etti



AVRUPA’DA DÜŞÜŞTE TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE

Tesla’nın Avrupa’daki satış ivmesi 2024’ün sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşarken, şirket Türkiye’de adeta patlama yaptı. Ağustos ayı rakamları, markanın Avrupa pazarında kan kaybederken Türkiye’de zirveye oturduğunu net biçimde ortaya koydu.

Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var.