Togg’un Devri Bitiyor! Açıklanan Rakamlar Şoke Etti
Ağustos ayı elektrikli otomobil satış rakamları belli oldu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg, bu sefer Tesla’nın gerisinde kaldı. Ortaya çıkan rakamlar Togg döneminin bittiğini gösterdi…
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli otomobil piyasasında dengeler değişiyor. Son açıklanan rakamlar herkesi şaşkına çevirdi. Son rakamlara göre Tesla, Togg’u geride bırakarak liderliğe oturdu.
AVRUPA’DA DÜŞÜŞTE TÜRKİYE’DE YÜKSELİŞTE
Tesla’nın Avrupa’daki satış ivmesi 2024’ün sonundan bu yana ciddi bir düşüş yaşarken, şirket Türkiye’de adeta patlama yaptı. Ağustos ayı rakamları, markanın Avrupa pazarında kan kaybederken Türkiye’de zirveye oturduğunu net biçimde ortaya koydu.
Verilere göre Tesla, Temmuz 2025’te Avrupa genelinde 8.837 adet satış gerçekleştirmişti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lk bir gerilemeye işaret ediyor. Ağustos verilerinde de yine satışlarda düşüş var.
TESLA’DAN REKOR SATIŞ
ABD'li elektrikli araç üreticisi, tek modelle bulunduğu Türkiye pazarında ağustosta tam 8 bin 730 araç satarak rekor kırdı. Geçen yıl ağustosta sadece 1050 adet araç satan Tesla, bu sene aynı ayda yüzde 731'lik artışa imza attı. Geçen sene ocak-ağustos döneminde 4 bin 552 adet araç satan Tesla, bu sene aynı dönemde yüzde 466 artışla 25 bin 756 adetlik satışa imza attı.
TOGG’U 7’YE KATLADI
Tesla ağustosta Türkiye'de 8 bin 730 adet araç satarken, yerli elektrikli araç üreticisi TOGG'un satışları 1249 adette kaldı.
Geçen sene ağustosta 601 adet olan TOGG satışları, bu sene aynı dönemde yüzde 108'lik artışa imza atsa da Tesla'nın yedide biri seviyede kaldı.
TOGG'un ocak-ağustos dönemi satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,9 oranında artışla 14 bin 849 adetten 21 bin 70 adede yükselse de Tesla'nın gerisinde kaldı.