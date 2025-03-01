Külotlu Çorapla Cinayette Karar Onandı

Olay, 1 Ocak 2023’te, mantar toplamaya çıkan bir ailenin ormanda elleri ve ayakları bağlanmış, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulmasıyla ortaya çıktı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, parmak izi incelemesi sonucu cesedin Semih Sevim’e ait olduğunu tespit etti. Sevim’in Tokat’ta yaşadığı ve kayıp ihbarında bulunulduğu belirlenirken, sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sistemleri üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda, Sevim’in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi şüpheli olarak değerlendirildi. Çelişkili ifadeleri ve Sevim’i tehdit eden mesajlarının tespit edilmesi üzerine, Çiftçi’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu ve gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi, ifadesinde, Sevim ile aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine onu öldürdüğünü ve cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte ormana bıraktıklarını itiraf etti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunda Seçil Çiftçi 'ağırlaştırılmış müebbet', babası Cemal Çiftçi ise 'müebbet' hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak hükmü kesinleştirdi.

Kaynak: DHA