Elon Musk'tan Yeni Rekor, 14'üncü Kez Baba Oldu

53 yaşındaki milyarder Elon Musk ve Shivon Zilis, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Yeniden baba olan Elon Musk, erkek çocuklarının ismini Seldon Lycurgus olarak duyurdu. Shivon Zilis’ten dördüncü çocuğu dünyaya gelen Elon Musk’ın çocuk sayısı 14’ü buldu.

14'ÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Taze anne Shivon Zilis’in bebekli paylaşımına taze baba Elon Musk kalp emojisi koyarak yanıt verdi. Kısa süre önce fenomen Ashley St. Clair, Elon Musk’tan çocuk sahibi olduğunu duyurmuş, iddialar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi