Elon Musk'tan Yeni Rekor, 14'üncü Kez Baba Oldu

Tesla'nın kurucusu dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, 14. kez babalık heyecanını tattı. Erkek bebeği olan Musk, mutluluğunu paylaşanlara teşekkürlerini iletti.

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Elon Musk'tan Yeni Rekor, 14'üncü Kez Baba Oldu

53 yaşındaki milyarder Elon Musk ve Shivon Zilis, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Yeniden baba olan Elon Musk, erkek çocuklarının ismini Seldon Lycurgus olarak duyurdu. Shivon Zilis’ten dördüncü çocuğu dünyaya gelen Elon Musk’ın çocuk sayısı 14’ü buldu.

Elon Musk'tan Yeni Rekor, 14'üncü Kez Baba Oldu - Resim : 1

14'ÜNCÜ KEZ BABA OLDU

Taze anne Shivon Zilis’in bebekli paylaşımına taze baba Elon Musk kalp emojisi koyarak yanıt verdi. Kısa süre önce fenomen Ashley St. Clair, Elon Musk’tan çocuk sahibi olduğunu duyurmuş, iddialar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Elon Musk'tan Yeni Rekor, 14'üncü Kez Baba Oldu - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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