4 Kişinin Yaralandığı Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Ankara’nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin karıştığı ve 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Eskişehir yolu üzerinde pikap kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada otomobil elektrik direğine çarptı.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Ankara Polatlı Trafik kazası
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