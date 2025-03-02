Düzensiz Göçmen Sayısında 'Trump' Etkisi

Göçmen karşıtı politikalar izleyen ABD Başkanı Trump, ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının şubat ayında tarihinin en düşük seviyesine indiğini açıkladı. Trump, çalışmalar kapsamında 8 bin 326 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

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Düzensiz Göçmen Sayısında 'Trump' Etkisi

Resmen göreve başladığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri göçmenlere olan sert tavrıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social sosyal medya hesabından düzensiz göçmen politikasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, "Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı (göçmenlerin) sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı" diyerek, gözaltına alınan göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, bazılarının da yargılandığını söyledi.

Düzensiz Göçmen Sayısında 'Trump' Etkisi - Resim : 1

'ÜLKEMİZİN İŞGALİ SONA ERDİ'

ABD Başkanı, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi" ifadelerini kullanarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini belirtti.

Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını ifade eden Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek" dedi.

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Kaynak: AA

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