Piyasalar Karıştı! İsrail'in İran'a Saldırısı Petrol Fiyatlarını Uçurdu

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İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısı, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Özellikle Ortadoğu’daki güvenlik endişelerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı. Jeopolitik risklerin tırmanması, yatırımcıları tedirgin etti.

Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 7,40 oranında artarak 74,49 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün fiyatı da yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolar seviyesine çıktı. Bu artış, son aylardaki en sert yükselişlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından Tahran'da duyulan şiddetli patlama seslerinin medyaya yansımasıyla hız kazandı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıyı doğrularken, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. İsrail ordu kaynakları, operasyonun İran'ın askeri ve nükleer altyapılarına yönelik önleyici bir saldırı olduğunu açıkladı.

İlk saldırı dalgasında İran’daki birçok askeri tesis, karargâh ve nükleer alanın hedef alındığı bildirildi. Bu gelişme, küresel piyasalarda özellikle enerji ve güvenlik sektörlerinde dalgalanmalara neden oldu. Uzmanlar, gerilimin sürmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA