2 Hamburgere Çılgın Fiyat! Antalya’da Yedi İngiltere Karıştı… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

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Sosyal medyada gündem olan havalimanlarındaki fahiş fiyatlara bir yenisi daha eklendi. Antalya Havalimanı’ndaki McDonald’s’ta yemek siparişi veren İngiliz turist ödediği ücreti paylaştı, tartışma yarattı.

İNGİLTERE’YE KADAR HABERİ GİTTİ

İngiliz gazetesi The Mirror, turistin paylaşımı sonrasında söz konusu ücreti manşetine taşıdı.

1940 TL ÖDEDİ

Emzie rumuzlu İngiliz turist, havaalanındaki McDonald's şubesine iki hamburger ve içecek için toplamda için 1940 TL ödeme yaptı. Yüksek fiyatı anlayamayan turist bu anları video çekerek sosyal medya platformu TikTok’ta paylaştı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Turist gelen hesaba ‘Ne diyebilirim? Antalya Havalimanı'ndaki McDonald's... Çılgın fiyatlar. Normal boyutlu bir Big Mac menüsü için 20 Euro istiyorlar, bu da yaklaşık 18 sterline denk geliyor’ diyerek tepki gösterirken, yüksek fiyat sosyal medyada da tepki topladı.

Yorumlarda da pek çok kişi de fiyatların beklenenden daha pahalı göründüğünü söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi