Yeni Evleneceklere ve Ailelere Mobilya ile Beyaz Eşyada İndirim Desteği

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Adana Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Adana Ticaret Odası arasında yapılan protokol ile indirim kampanyası resmiyet kazandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Türk milletinin temelini oluşturan aile yapısının korunmasının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

GENÇLERİN EVLENMESİ TEŞVİK EDİLECEK

Vali Yavuz Selim Köşger, aileyi güçlendirmeye ve gençlerin evlenmesini desteklemeye yönelik bu tür uygulamaların artırılması gerektiğini belirterek, “Bir yuva kurarken ihtiyaç duyulan eşyalarda indirim sağlanması, bu süreci kolaylaştıracaktır. Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulama Adana'da başlatıldı. Bu öncülük Adana’ya yakışıyor” dedi.

YÜZDE 15 VE YÜZDE 5 İNDİRİM SAĞLANACAK

Protokol kapsamında, Adana Ticaret Odası’na bağlı mağazalarda, mobilya alışverişlerinde yüzde 15, beyaz eşya alışverişlerinde ise yüzde 5 oranında indirim uygulanacak. Katılımcı mağazaların girişlerinde “Aile Yılına özel indirimler burada” ibaresi yer alacak. İndirimlerden yararlanmak için herhangi bir yaş kriteri aranmayacak.

GENİŞ KATILIMLA TANITILDI

İmza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Yetkililer, projenin aile kurumunun desteklenmesine katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Kaynak: AA