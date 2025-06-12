Belediye Kesenin Ağzını Açtı! Hepsine 5 Bin Lira Dağıtılacak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek programları kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye, askerlik görevini yerine getirecek ve maddi durumu yetersiz olan gençlere 5.000 TL tutarında nakdi yardım sağlayacağını açıkladı.
Kaynak: ANKA
Belediye Başkanı Ahmet Akın, yardım kararının duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. Açıklamasında, Türk kültüründe asker ocağının taşıdığı manevi değere vurgu yapan Ahmet Akın, “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek, sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerine yer verdi.
SADECE İHTİYAÇ SAHİBİ GENÇLER FAYDALANABİLECEK
5.000 TL tutarındaki nakdi yardımın, 6 ay temel askerlik hizmeti yapacak ve ekonomik durumu yetersiz olan gençler için geçerli olacağı belirtildi. Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını 1 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.
BAŞVURU BİLGİLERİ AÇIKLANDI
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yardım programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek sağlanacağını duyurdu. Uygulamanın, kentte sosyal adaleti güçlendirmeyi ve askerlik sürecinde gençlerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletmeyi amaçladığı ifade edildi.