Belediye Kesenin Ağzını Açtı! Hepsine 5 Bin Lira Dağıtılacak

Belediye Başkanı Ahmet Akın, yardım kararının duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. Açıklamasında, Türk kültüründe asker ocağının taşıdığı manevi değere vurgu yapan Ahmet Akın, “Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek, sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir” ifadelerine yer verdi.