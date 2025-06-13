Astsubayın Aile Ziyaretinde Korkunç Olay: 15 Yaşındaki Çocuk, Ağabeyinin Silahıyla Ablasını Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 15 yaşındaki O.Y., astsubay ağabeyinin masada bıraktığı tabancasıyla oynarken kazara ateş ederek 19 yaşındaki ablası Nisanur Y.’yi vurdu. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

SİLAHLA OYNARKEN VURDU

Olay, saat 21.30 sularında Moymul Mahallesi'ndeki aile evinde gerçekleşti. Aile ziyaretine gelen astsubay Y.Y.’nin silahıyla oynayan 15 yaşındaki O.Y., kazara mutfakta bulunan ablası Nisanur Y.'yi vurdu. Silah sesinin ardından genç kızın yere yığıldığını gören aile fertleri, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan aile fertlerinin ifadesine başvuruldu.

ÇOCUK GÖZALTINDA

Olayın faili olan 15 yaşındaki O.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, astsubay Y.Y.’nin silahı neden masa üzerinde bıraktığı da araştırılıyor.

Kaynak: DHA