Ateşkeste Süre Doldu, Hamas'tan Kritik Açıklama

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin birinci aşamasının süresi bugün sona ererken, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ateşkesin ikinci aşaması için şu ana kadar herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti. Hamas, Gazze'deki ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasına dair sunduğu teklifin İsrail tarafından reddedildiğini açıkladı.

"ATEŞKES UZATILSIN" TALEBİ

Hamas, arabulucular ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail’e "anlaşmaya tam bağlı kalması ve derhal ikinci aşamaya geçmek için müzakerelere başlaması" yönünde baskı yapmalarını istedi. İsrail merkezli The Jerusalem Post’a konuşan bir İsrailli yetkili ise, ateşkesin ramazan ayını kapsayacak şekilde uzatılmasının, dört İsrailli erkek esirin ve ağır yaralı esirlerin serbest bırakılması karşılığında mümkün olabileceğini ifade etti.

Ateşkesin birinci aşamasının sona erdiği bugün itibarıyla, taraflardan çatışmaların yeniden başlamasına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA