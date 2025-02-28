İsrail'den Gazze'de 'Ateşkes' Açıklaması

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ediyor. İsrail medyasına açıklama yapan bir yetkili, İsrail müzakere ekibinin bu gece Kahire’den dönmesinin beklendiğini belirtti. Ayrıca, görüşmelerin yarın da süreceği ifade edildi.

İsrail'den Gazze'de 'Ateşkes' Açıklaması

İsrail ve Hamas arasında süren ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler, Mısır’ın başkenti Kahire’de devam ediyor. İsrail medyasına açıklama yapan bir yetkili, müzakere ekibinin bu gece Kahire'den dönmesinin beklendiğini ve görüşmelerin yarın da süreceğini belirtti.

İLK AŞAMANIN UZATILMASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Bugün erken saatlerde, iki Mısırlı güvenlik kaynağı, İsrail’in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün daha uzatılmasını müzakere etmeyi düşündüğünü aktarmıştı. Ancak, Hamas'ın bu uzatmaya karşı çıktığı ifade edilerek, "Savaşın sona ermesi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tamamen geri çekilmesi için net bir tarih belirlenmeden tüm esirlerin serbest bırakılmasının beklenemeyeceği" belirtildi.

Kritik Tarih Öncesi İsrail Hamas ZirvesiKritik Tarih Öncesi İsrail Hamas ZirvesiDünya

Kaynak: İHA

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