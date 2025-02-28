Kritik Tarih Öncesi İsrail Hamas Zirvesi

Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Katar'dan iki heyetin, ABD temsilcilerinin katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesle ilgili müzakereleri neticelendirmek amacıyla başkent Kahire'ye ulaştığı belirtildi.

ATEŞKESTE YOĞUN DİPLOMASI TRAFİĞİ

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının sonraki aşamaları hakkında ilgili taraflar arasında yoğun görüşmelerin başladığı ve mevcut anlaşmanın uygulanması yönündeki çabaların da devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca arabulucuların, sivillerin acılarını hafifletme ve bölgede istikrarı destekleme çabaları kapsamında Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasının yollarını güçlendirme ihtimallerini masaya yatırdığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün gün içinde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, müzakere heyetine, görüşmelere devam etmek üzere Kahire'ye gitme emri verdiği ifade edilmişti.

‘İLK AŞAMA UZATILABİLİR’

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan haberde de ABD ve İsrail’in, esir takası anlaşmasının ilk aşamasını birkaç hafta boyunca daha uzatılması ihtimalini değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

ATEŞKES 1 MART’TA BİTİYOR

Ateşkesin ilk aşaması 1 Mart Cumartesi akşamı bitiyor ve İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasını uzatmayı resmen teklif edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Kaynak: AA