Hamas Ateşkes Anlaşmasında İkinci Aşamaya Geçmeye Hazır

Hamas, son esir takasının da gerçekleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını vurguladı.

Hamas Ateşkes Anlaşmasında İkinci Aşamaya Geçmeye Hazır

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkeş ve esir takası anlaşmasında son esir takası bugün yapıldı. Takasların gerçekleşmesinin ardından Hamas’tan yapılan açıklamada, ikinci aşamasına geçmeye hazır olunduğu belirtildi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in önünde iki seçenek var. Ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun şekilde onları sağ olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye, kalıcı ateşkes ve işgalin (Gazze Şeridi'nden) tamamen çekilmesini sağlayacak kapsamlı bir takas sürecini tamamlamaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanırken, İsrail’e de ‘anlaşmayı delme’ girişimleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, "Netanyahu'nun Gazze'deki ordusunun yenilgisinden Batı Şeria'da katliamlar yaparak kurtulmaya çalışması halkımızın iradesini ve direnişini kıramayacaktır. Esirlere yönelik muamelemiz, dinimizin öğretileri ve insani değerlerimiz doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ancak bizim tutuklarımız, işgalcilerin hapishanelerinde çeşitli işkence ve baskılara maruz kalarak acı çekmeye devam etmektedir” denildi.

Gazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu YapıldıGazze'de Kritik Gün: İsrail ile Hamas Arasındaki Esir Takasının Sonuncusu YapıldıGüncel

Kaynak: AA

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