Senatör Padilla'ya Sert Müdahale: Ters Kelepçe Yapıldı, Dışarı Çıkarıldı

ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in basın toplantısında soru sormak isteyince güvenlik görevlileri tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Ters kelepçe yapılan anlar anbean kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD siyaseti, Demokrat Senatör Alex Padilla'nın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısında karşılaştığı sert müdahale ile sarsıldı. Los Angeles'ta düzenlenen toplantıda söz almak isteyen Padilla, güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarıldı, yere yatırılarak kelepçelendi. Olay, hem kamuoyunda hem de Kongre'de büyük tepkiyle karşılandı.

California Senatörü Padilla, ICE operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Noem'e soru yöneltmek üzere ayağa kalktığında, güvenlik görevlileri hızla müdahale etti. Çevredeki kameralar Padilla'nın, "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" sözlerinin ardından yere yatırıldığını ve kelepçelendiğini kaydetti. Müdahale sırasında Padilla'nın, "Çekin ellerinizi" diyerek direndiği de duyuldu.

Senatör Padilla'ya Sert Müdahale: Ters Kelepçe Yapıldı, Dışarı Çıkarıldı - Resim : 1

SİYASİ TEPKİLER BÜYÜYOR

Olay sonrası Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerden art arda kınamalar geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, olayı "iğrenç" olarak nitelendirirken, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, "Bir senatörün bu şekilde muamele görmesi mide bulandırıcı" dedi.

BAKANLIK: KENDİNİ TANITMADI

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Padilla'nın senatör olduğunu belirtmeden, güvenlik protokollerini ihlal ederek sahneye doğru yöneldiği ve uyarılara rağmen durmadığı savunuldu. Açıklamada, "Gizli Servis onu potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi ve uygun şekilde müdahale edildi" denildi.

ABD Başkanı Trump'tan Flaş Açıklamalar: İsrail, İran'ı VurabilirABD Başkanı Trump'tan Flaş Açıklamalar: İsrail, İran'ı VurabilirSpor

Trump'tan 'Mektup' Çıkışı! 'İşte Anlaşma Bu...'Trump'tan 'Mektup' Çıkışı! 'İşte Anlaşma Bu...'Dünya

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
ABD
Son Güncelleme:
Zelenskiy'den G7 Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj: Trump ile Yaptırımları Görüşmek İstiyor Zelenskiy'den G7 Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj
Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış
12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek? 12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek?
Hindistan'da Korkunç Uçak Kazası: Felaket Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı Hindistan'da Korkunç Uçak Kazası: Felaket Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: HPV Aşı Programı Başlıyor Bakan Memişoğlu Tarih Verdi: HPV Aşı Programı Başlıyor
Senatör Padilla'ya Sert Müdahale: Ters Kelepçe Yapıldı, Dışarı Çıkarıldı Senatör Padilla'ya Sert Müdahale: Ters Kelepçe Yapıldı, Dışarı Çıkarıldı
BM Genel Kurulu Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Kabul Etti BM Genel Kurulu'nda Gazze Tasarısı Kabul Edildi
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Duyurdu: Emeklilerin Yıllardır Kullandığı O Hak Kalkıyor SGK Uzmanı Özgür Erdursun Duyurdu: Emeklilerin Yıllardır Kullandığı O Hak Kalkıyor