Senatör Padilla'ya Sert Müdahale: Ters Kelepçe Yapıldı, Dışarı Çıkarıldı

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ABD siyaseti, Demokrat Senatör Alex Padilla'nın İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısında karşılaştığı sert müdahale ile sarsıldı. Los Angeles'ta düzenlenen toplantıda söz almak isteyen Padilla, güvenlik görevlileri tarafından zorla salondan çıkarıldı, yere yatırılarak kelepçelendi. Olay, hem kamuoyunda hem de Kongre'de büyük tepkiyle karşılandı.

California Senatörü Padilla, ICE operasyonlarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Noem'e soru yöneltmek üzere ayağa kalktığında, güvenlik görevlileri hızla müdahale etti. Çevredeki kameralar Padilla'nın, "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" sözlerinin ardından yere yatırıldığını ve kelepçelendiğini kaydetti. Müdahale sırasında Padilla'nın, "Çekin ellerinizi" diyerek direndiği de duyuldu.

SİYASİ TEPKİLER BÜYÜYOR

Olay sonrası Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerden art arda kınamalar geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, olayı "iğrenç" olarak nitelendirirken, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, "Bir senatörün bu şekilde muamele görmesi mide bulandırıcı" dedi.

BAKANLIK: KENDİNİ TANITMADI

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Padilla'nın senatör olduğunu belirtmeden, güvenlik protokollerini ihlal ederek sahneye doğru yöneldiği ve uyarılara rağmen durmadığı savunuldu. Açıklamada, "Gizli Servis onu potansiyel bir tehdit olarak değerlendirdi ve uygun şekilde müdahale edildi" denildi.

Kaynak: DHA-İHA