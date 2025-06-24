Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları

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Soğanın göz yaşartıcı etkisinin ardında yatan temel sebep, içeriğindeki kükürt bileşenleri. Topraktan aldığı kükürtü kendi bünyesinde depolayan soğan, kesildiği anda hücre yapısının bozulmasıyla bu bileşenleri serbest bırakıyor. Ortaya çıkan enzimlerle temas eden bu bileşikler, uçucu gazlara dönüşerek havaya karışıyor. Gözle temas ettiğinde ise tahriş oluşturup gözyaşı bezlerini harekete geçiriyor.

Bu uçucu bileşiklerin göz yüzeyinde yarattığı reaksiyon sonucunda sülfürik aside benzer etkiler oluşuyor. Bu durum, vücudun kendini koruma refleksi olarak gözyaşı üretimini artırmasına yol açıyor.

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZ YAŞINI AZALTMANIN YOLU

1. Keskin Bıçak Kullanın

Soğanın neden olduğu tahrişi azaltmanın ilk yolu, keskin bir bıçak tercih etmek. Keskin bıçaklar, hücreleri ezmeden düzgün bir şekilde keserek havaya daha az tahriş edici madde yayılmasını sağlar.

2. Soğutmadan Kesmeyin

Soğanı doğramadan önce buzdolabında yaklaşık bir saat bekletmek, reaksiyonları yavaşlatır. Soğuyan soğan daha az gaz salınımı yapar, bu da göz yanmasını ciddi oranda azaltır. Ancak soğanları uzun süre buzdolabında tutmak lezzet kaybına neden olabileceğinden dengeli saklamak gerekir.

3. Vantilatör Yardımı Alın

Bir vantilatör kullanarak soğanın yaydığı maddeleri gözlerden uzaklaştırmak mümkündür. Vantilatörün yönünü, gazı yüzünüzden uzaklaştıracak şekilde ayarlarsanız gözyaşlarını büyük ölçüde önleyebilirsiniz.

4. Gözlük Takmayı Deneyin

Soğan doğrarken koruyucu gözlük kullanmak, fiziksel bir bariyer oluşturarak gazların gözle temasını engeller. Güvenlik gözlükleri bu konuda daha etkilidir ancak normal gözlükler de bir miktar koruma sağlayabilir. Estetik açıdan ilginç görünebilir ama etkisi göz ardı edilemez.

Kaynak: Haber Merkezi