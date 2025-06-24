Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları

Mutfakta yemek hazırlamak pek çok kişi için keyifli bir uğraş olsa da bazı malzemeler gözyaşlarını da beraberinde getiriyor. Soğan, her ne kadar yemeklere lezzet katsa da kesildiği anda neden olduğu göz yanmasıyla çoğu kişiyi zor durumda bırakıyor. Peki, soğan doğradığımızda neden ağlıyoruz ve bu durumdan nasıl kurtulabiliriz?

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Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları
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Soğanın göz yaşartıcı etkisinin ardında yatan temel sebep, içeriğindeki kükürt bileşenleri. Topraktan aldığı kükürtü kendi bünyesinde depolayan soğan, kesildiği anda hücre yapısının bozulmasıyla bu bileşenleri serbest bırakıyor. Ortaya çıkan enzimlerle temas eden bu bileşikler, uçucu gazlara dönüşerek havaya karışıyor. Gözle temas ettiğinde ise tahriş oluşturup gözyaşı bezlerini harekete geçiriyor.

Bu uçucu bileşiklerin göz yüzeyinde yarattığı reaksiyon sonucunda sülfürik aside benzer etkiler oluşuyor. Bu durum, vücudun kendini koruma refleksi olarak gözyaşı üretimini artırmasına yol açıyor.

Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları - Resim : 1

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZ YAŞINI AZALTMANIN YOLU

1. Keskin Bıçak Kullanın
Soğanın neden olduğu tahrişi azaltmanın ilk yolu, keskin bir bıçak tercih etmek. Keskin bıçaklar, hücreleri ezmeden düzgün bir şekilde keserek havaya daha az tahriş edici madde yayılmasını sağlar.

2. Soğutmadan Kesmeyin
Soğanı doğramadan önce buzdolabında yaklaşık bir saat bekletmek, reaksiyonları yavaşlatır. Soğuyan soğan daha az gaz salınımı yapar, bu da göz yanmasını ciddi oranda azaltır. Ancak soğanları uzun süre buzdolabında tutmak lezzet kaybına neden olabileceğinden dengeli saklamak gerekir.

Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır? İşte Bilimsel Nedeni ve Çözüm Yolları - Resim : 2

3. Vantilatör Yardımı Alın
Bir vantilatör kullanarak soğanın yaydığı maddeleri gözlerden uzaklaştırmak mümkündür. Vantilatörün yönünü, gazı yüzünüzden uzaklaştıracak şekilde ayarlarsanız gözyaşlarını büyük ölçüde önleyebilirsiniz.

4. Gözlük Takmayı Deneyin
Soğan doğrarken koruyucu gözlük kullanmak, fiziksel bir bariyer oluşturarak gazların gözle temasını engeller. Güvenlik gözlükleri bu konuda daha etkilidir ancak normal gözlükler de bir miktar koruma sağlayabilir. Estetik açıdan ilginç görünebilir ama etkisi göz ardı edilemez.

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Kaynak: Haber Merkezi

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