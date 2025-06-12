Zelenskiy'den G7 Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj: Trump ile Yaptırımları Görüşmek İstiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada’da düzenlenecek G7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya’ya karşı yaptırımları görüşmek istediğini açıkladı. Almanya ile yeni savunma yatırımlarını duyuran Zelenskiy, savaşın seyrine dair önemli mesajlar verdi.

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Zelenskiy'den G7 Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj: Trump ile Yaptırımları Görüşmek İstiyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılmaya hazırlanırken, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelerek Rusya'ya yönelik yaptırımları ele almak istediğini açıkladı.

Başkent Kiev'deki çalışma ofisinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u ağırlayan Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında savaşın son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür eden Zelenskiy, görüşmede cephe hattındaki gelişmeler ve Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarının masaya yatırıldığını belirtti.

Zelenskiy'den G7 Zirvesi Öncesi Kritik Mesaj: Trump ile Yaptırımları Görüşmek İstiyor - Resim : 1

Zelenskiy, Almanya'nın 2025 yılı için Ukrayna'ya ayırdığı finansal desteğin 7 milyar avroya ulaştığını ve uzun menzilli silahların ortak üretimi konusunda iki ülke arasında yeni yatırım anlaşmalarına varıldığını duyurdu.

TRUMP'A ÇAĞRI

Kanada'da yapılacak G7 Zirvesi'ne davet edildiklerini ifade eden Ukrayna lideri, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme niyeti taşıdığını vurgulayarak, "G7 Zirvesi'nde bir görüşme yapacağımızı umuyorum. Nihai kararlar o tarihe kadar alınmazsa bile, en azından kararların ne kadar yakın olduğuna dair net bir fikir edineceğime inanıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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