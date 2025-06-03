Dünya Bu Zirveyi Bekliyor: Putin-Trump-Zelenskiy Görüşmesi Yapılacak mı? Açıklama Geldi

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri tüm dünyanın gündemine otururken, beklentiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesi yönündeydi.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu görüşmeye kapılar 'kısa vadede' kapatıldı. Böyle bir görüşmenin henüz olası olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakın dönemde Putin-Trump-Zelenskiy arasında bir zirve olası değil" denildi.

Açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna ile varılan anlaşmaya sadık kalınacağı vurgulandı.

Kremlin'in açıklamasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de planlanmış bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna’nın heyetleri dün İstanbul’da bir kez daha bir araya gelmişti. Çırağan Sarayı’nda yapılan görüşme 1 saat 10 dakika sürerken, taraftar büyük çaplı esir takası konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Geçen gün İstanbul’da yapılan görüşmelerin ilkinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Putin’i beklediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da sık sık İstanbul’a gelebileceğini açıklasa da Putin görüşmeye gelmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi