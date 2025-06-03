Dünya Bu Zirveyi Bekliyor: Putin-Trump-Zelenskiy Görüşmesi Yapılacak mı? Açıklama Geldi

Kremlin'den Rusya, ABD ve Ukrayna liderleri arasında olası bir görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, yakın dönemde Putin-Trump-Zelenskiy arasında bir zirvenin olası olmadığı kaydedildi.

Son Güncelleme:
Dünya Bu Zirveyi Bekliyor: Putin-Trump-Zelenskiy Görüşmesi Yapılacak mı? Açıklama Geldi

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri tüm dünyanın gündemine otururken, beklentiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmesi yönündeydi.

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, bu görüşmeye kapılar 'kısa vadede' kapatıldı. Böyle bir görüşmenin henüz olası olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yakın dönemde Putin-Trump-Zelenskiy arasında bir zirve olası değil" denildi.

Açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna ile varılan anlaşmaya sadık kalınacağı vurgulandı.

Kremlin'in açıklamasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de planlanmış bir görüşmenin olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya ve Ukrayna’nın heyetleri dün İstanbul’da bir kez daha bir araya gelmişti. Çırağan Sarayı’nda yapılan görüşme 1 saat 10 dakika sürerken, taraftar büyük çaplı esir takası konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Geçen gün İstanbul’da yapılan görüşmelerin ilkinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye’ye gelmiş ve Rusya Devlet Başkanı Putin’i beklediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Trump da sık sık İstanbul’a gelebileceğini açıklasa da Putin görüşmeye gelmemişti.

Cumhurbaşkanı'nın Çağrısına Trump'tan Yeşil Işık! Putin ve Zelenskiy ile Türkiye’de GörüşebilirCumhurbaşkanı'nın Çağrısına Trump'tan Yeşil Işık! Putin ve Zelenskiy ile Türkiye’de GörüşebilirDünya
İstanbul'daki Tarihi Zirve Sonrasında Kritik Temas! Bakan Fidan Moskova'ya Gidiyorİstanbul'daki Tarihi Zirve Sonrasında Kritik Temas! Bakan Fidan Moskova'ya GidiyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Vladimir Putin Volodimir Zelenskiy
Son Güncelleme:
Trump’tan CISA’ya Fren! Amerika’da Siber Güvenlik Krizi Trump’tan CISA’ya Fren! Amerika’da Siber Güvenlik Krizi
3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj 3 Haziran 2025 Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar İçin Son Viraj
Hollanda'da Hükümet Düştü Hollanda'da Hükümet Düştü
Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek Resmen Zehir Tüketiyormuşuz: İşte Yaz Sıcağında Kaçınmanız Gereken Üç İçecek
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in Açıkladığı 'Ahtapotun Kolu'nda 184 Milyonluk Sözleşme, 17 Milyonluk Liralık Çiçek Çıktı! Turpun Büyüğü Meğer Bahçelievler Belediyesi'ndeymiş Bahçelievler Belediyesi'nde 17 Milyonluk Çiçek, 583 Bin Liralık Telli Dosya!
Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı Ünlü İş İnsanının Boğaz Manzaralı Kömürlüğü Rekor Fiyata Satışa Çıktı
Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Chery, Honda, Suzuki, Toyota ve Skoda... Sıfır Araçlara Haziran Zammı Geldi! İşte Yeni Fiyatlar
Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu! Bakanlık Harekete Geçti: 5 Milyon Kişiye Kaçırılmayacak Tapu Fırsatı Duyuruldu!
Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest