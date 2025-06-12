Madleen Gemisindeki 2'si Türk 6 Aktivist Sınır Dışı Edilmek Üzere Havalimanına Götürüldü

İsrail'in katliama devam ettiği Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 2'si Türk 6 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü aktarıldı.

Madleen Gemisindeki 2'si Türk 6 Aktivist Sınır Dışı Edilmek Üzere Havalimanına Götürüldü
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İsrail’in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü bildirildi.

Havalimanı götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu ifade edildi. İsrail'in gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarıldı.

İsrail’in gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin ise yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği bilgisi kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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