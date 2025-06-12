İsrail’den Madleen’deki Türk Aktivist İçin Son Karar! Kritik Gün Bugün... Hangi Ülkeye Gönderilecek?

Gazze’ye yardım için yola çıkan Madleen yelkenlisindeki İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivist Şuayb Ordu'nun İsrail'den Almanya'ya bugün sınır dışı edileceği öğrenildi. Alıkonulan diğer aktivist Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın durumunun da yakından takip edildiği bildirildi.

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İsrail’den Madleen’deki Türk Aktivist İçin Son Karar! Kritik Gün Bugün... Hangi Ülkeye Gönderilecek?
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Gazze’ye yardım götürmek üzere yelken açan Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu’nun bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği belirtildi. Gözler, diğer aktivistler hakkında nasıl bir yol izleneceğine çevrildi.

İsrail’den Madleen’deki Türk Aktivist İçin Son Karar! Kritik Gün Bugün... Hangi Ülkeye Gönderilecek? - Resim : 1

TÜRK AKTİVİSTLERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, daha sonrada yelkenli içindeki 12 aktivist İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında 2 Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da olduğu öğrenilmişti.

İsrail’den Madleen’deki Türk Aktivist İçin Son Karar! Kritik Gün Bugün... Hangi Ülkeye Gönderilecek? - Resim : 2

SINIR DIŞI EDİLECEK

Söz konusu olay sonrasında harekete geçen Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve avukatlarıyla temas halinde olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, “İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülmektedir” denilmişti.

İsrail’in alıkoyduğu Türk vatandaşı gönüllü Şuayb Ordu'nun bugün İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

HAVALİMANINA GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

Madleen Gemisindeki Türk Aktivist Serbest BırakılacakMadleen Gemisindeki Türk Aktivist Serbest BırakılacakGüncel

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Kaynak: DHA

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