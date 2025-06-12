7 Ayda Üçüncü! Hamas’ın 'Hayalet Lideri' Ortaya Çıktı…İsrail’den Başına 750 Bin Dolarlık Ödül

İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Hamas liderlerinin ardından7 ay içindeki üçüncü yeni liderin kim olduğu ortaya çıktı. Hamas’ın başına "Kassam'ın Hayaleti" olarak anılan 55 yaşındaki İzzettin el-Haddad geldi.

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7 Ayda Üçüncü! Hamas’ın 'Hayalet Lideri' Ortaya Çıktı…İsrail’den Başına 750 Bin Dolarlık Ödül
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, Hamas cephesindeki değişim de dikkat çekti. Saldırılarda örgüt liderleri Yahya ve Muhammed Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'ın başına kimin geçeceği merak edilirken, yeni lider ortaya çıktı.

7 Ayda Üçüncü! Hamas’ın 'Hayalet Lideri' Ortaya Çıktı…İsrail’den Başına 750 Bin Dolarlık Ödül - Resim : 1

7 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ

ABD'li gazete Wall Street Journal, Hamas’ın başına "Kassam'ın Hayaleti" lakaplı İzzettin el-Haddad' geldiğini duyurdu. 55 yaşındaki el-Haddad, 7 ay içinde başa gelen üçüncü lider oldu.

Yeni liderin kimliğinin ortaya çıkmasının ardından el- Haddad’ın İsrail’in suikast hedefi olabileceği de öne sürüldü.

7 Ayda Üçüncü! Hamas’ın 'Hayalet Lideri' Ortaya Çıktı…İsrail’den Başına 750 Bin Dolarlık Ödül - Resim : 2

YAKALAYANA 750 BİN DOLAR

İsrail'in bir numaralı hedefi haline gelen el-Haddad'ı yakalayana 750 bin dolar para ödülü konulduğu da öğrenildi. Gazete, el-Haddad'ın oğlunun da geçen yıl öldürüldüğü duyurdu.

Mayıs ayında İsrail'in sağcı Savunma Israel Katz, el-Haddad ve diğer Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

Gazeteye konuşan bir rehine, "Haddad ile beş kere karşılaştım. İlk olarak 2024 yılının Mart ayında tanıştım" derken el-Haddad'ın İbranice konuştuğuna da belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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