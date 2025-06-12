7 Ayda Üçüncü! Hamas’ın 'Hayalet Lideri' Ortaya Çıktı…İsrail’den Başına 750 Bin Dolarlık Ödül

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken, Hamas cephesindeki değişim de dikkat çekti. Saldırılarda örgüt liderleri Yahya ve Muhammed Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'ın başına kimin geçeceği merak edilirken, yeni lider ortaya çıktı.

7 AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ

ABD'li gazete Wall Street Journal, Hamas’ın başına "Kassam'ın Hayaleti" lakaplı İzzettin el-Haddad' geldiğini duyurdu. 55 yaşındaki el-Haddad, 7 ay içinde başa gelen üçüncü lider oldu.

Yeni liderin kimliğinin ortaya çıkmasının ardından el- Haddad’ın İsrail’in suikast hedefi olabileceği de öne sürüldü.

YAKALAYANA 750 BİN DOLAR

İsrail'in bir numaralı hedefi haline gelen el-Haddad'ı yakalayana 750 bin dolar para ödülü konulduğu da öğrenildi. Gazete, el-Haddad'ın oğlunun da geçen yıl öldürüldüğü duyurdu.

Mayıs ayında İsrail'in sağcı Savunma Israel Katz, el-Haddad ve diğer Hamas'ın üst düzey yetkililerinin hedeflerinde olduğunu açıklamıştı.

Gazeteye konuşan bir rehine, "Haddad ile beş kere karşılaştım. İlk olarak 2024 yılının Mart ayında tanıştım" derken el-Haddad'ın İbranice konuştuğuna da belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi