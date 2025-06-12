Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı

Gürcistan’da yakalanan beş firari suçlu Türkiye’ye iade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonla birlikte toplam 369 kişinin iadesinin sağlandığını duyurdu. Yerlikaya, "Türk polisinden kaçamayacaklar" mesajı verdi.

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Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan beş kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yerlikaya, suçluların Interpol ve emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı - Resim : 1

5 SUÇLU YAKALANDI

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç. ile ulusal düzeyde aranan İ.K. ve G.Y. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı. Zanlılardan A.A.Y. “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından aranırken; A.D.’nin “tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs” ve “silahla tehdit” gibi ağır suçlardan arandığı belirtildi. O.Ç. ise “görevli memura direnme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 5 Kişi Yakalandı - Resim : 2

TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİLER

Ulusal düzeyde aranan diğer iki isimden İ.K.’nin “yangın, su baskını, bombalama gibi yollarla öldürme” suçundan, G.Y.’nin ise FETÖ üyeliğinden arandığı bilgisi paylaşıldı. Yakalanan şahısların Türkiye’ye teslim edilmesinde Adalet Bakanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Artvin ile Ardahan Emniyet Müdürlüklerinin görev aldığı aktarıldı.

Yerlikaya açıklamasında, bu kabine döneminde yurt dışından iadesi sağlanan toplam suçlu sayısının 369’a ulaştığını söyledi. “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerini, organize suç örgütü mensuplarını ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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