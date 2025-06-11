Madleen Gemisindeki Türk Aktivistin Eşinden Flaş Açıklamalar: 'Hücrelere Alınıp Saatlerce Aç Bırakılmışlar'

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, içinde Türk gönüllülerin de yer aldığı 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulmuştu. Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

'BURUK BİR SEVİNÇ'

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Şuayb Ordu’nun eşi tv100'de Kübra Par'la Ana Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Ordu, “Yani bu noktada sevincim var inşallah yarın eşim Berlin’e gelecek ama bu buruk bir sevinç. Sağ salim herkesin evine vardığında sevincimiz artacak. Ablukayı kırdığımızda da sevincimiz tamamlanacak” dedi.

'İLETİŞİME GEÇEMEDİM'

Ordu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef onlar İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Şuayb ile bizzat iletişime geçemedim. Ama Dışişleri yakından ilgilendiler. Kendisinin iyi olduğunu, bana selam söylediğini merak etmemem gerektiğini iletmiş. Aklım hep ondaydı.

'SAATLERCE AÇ BIRAKILMIŞLAR'

Çıkan arkadaşlarımızdan biriyle görüştüm. Örneğin ekmek ve su verdikleri fotoğraf ve videoların tamamen silah zoruyla yapıldığından bahsetti. Saatlerce aç bırakıldıklarını, onların yemeklerini yemeyip vardıklarında karşılarına 200 tane İsrail askeri çıktığından bahsetti.

'KADIN VE ERKEK OLMAK ÜZERE HÜCRELERE ALINMIŞLAR'

12 aktivist 200 asker tarafından karşılandı. Kadın ve erkek olmak üzere hücrelere alınmışlar. Ama aralarından 2 kişi daha ağır bir muameleye maruz kalmışlar."

Kaynak: tv100