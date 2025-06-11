Madleen Gemisindeki Türk Aktivist Serbest Bırakılacak

İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisinde yer alan Türk aktivist Şuayb Ordu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Şuayb Ordu yarın serbest bırakılacak.

Son Güncelleme:
Madleen Gemisindeki Türk Aktivist Serbest Bırakılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, içinde Türk gönüllülerin de yer aldığı 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulmuştu.

Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

SERBEST BIRAKILACAK

Hüseyin Şuayb hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülüyor.

Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olduğu Yasemin Açar’ın durumunun da yakından takip edildiği öğrenildi.

Etiketler
Madleen
Son Güncelleme:
Kahveyi Yıllardır Yanlış Demlemişiz! Bu Hata Bütün Tadını Alıp Götürüyor Kahveyi Yıllardır Yanlış Demlemişiz! Bu Hata Bütün Tadını Alıp Götürüyor
Ferdi Zeyrek’in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Yeni Gelişme Ferdi Zeyrek Soruşturmasında Şüpheliler Adliyede
Reyyan Çifci'den ABD'de Gururlandıran Başarı Reyyan Çifci'den ABD'de Gururlandıran Başarı
CHP'li Gül Çiftçi'den Silivri Çağrısı CHP'li Gül Çiftçi'den Silivri Çağrısı
Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret Bakan Tunç ve Yeni HSK Üyelerinden Anıtkabir'e Ziyaret
Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler Koltuk Altı Terlemesine Son! İşte Evde Uygulanabilecek Etkili Yöntemler
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü