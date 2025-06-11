Madleen Gemisindeki Türk Aktivist Serbest Bırakılacak

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İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’ye yardım için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna bağlı Madleen yelkenlisi Mısır açıklarına ulaşmış, içinde Türk gönüllülerin de yer aldığı 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı. Aralarında Türk aktivistler Hüseyin Şuayb Ordu ile Yasemin Acar’ın da bulunduğu 12 yardım gönüllüleri uluslararası sulardayken alıkonulmuştu.

Gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürülmüştü.

SERBEST BIRAKILACAK

Hüseyin Şuayb hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu’nun yarın serbest bırakılarak İsrail’den ayrılması öngörülüyor.

Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Şuayb Ordu ve avukatları ile temas halinde olduğu Yasemin Açar’ın durumunun da yakından takip edildiği öğrenildi.