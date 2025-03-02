Japonya’da Yangın Felaketinde 6.Gün

Japonya’da çıkan orman yangınında yaklaşık 4 bin 600 kişi tahliye edilirken, 1800 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi. Yangına ilişkin bilgi veren Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, yangın çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Japonya’da Yangın Felaketinde 6.Gün

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, Ofunato kentindeki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Japonya’da Yangın Felaketinde 6.Gün - Resim : 1

Yapılan açıklamada yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirterek 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1800 hektarlık alanın yandığı ifade edildi. Öte yandan yaklaşık 4 bin 600 kent sakinine tahliye emri verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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