Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Teğmenler Çıkışı! İhraçları Savundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos 2024’te düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attığı ve kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, 5 teğmene ve sıralı 3 disiplin amirine 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini duyurdu.

MEHMET UÇUM İHRAÇLARI SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ihraçların ardından sosyal medya hesabın X'ten açıklamada bulundu.

TSK'nın ihraçlarını değerlendiren Uçum, ihraçların gerekçesinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı olmadığını savundu. Dört yüze yakın yeni mezun teğmenin 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dediğini aktaran Uçum, "Bunların beşine ve disiplinsizlikle ilgili görülen üç sıralı amire ayırma cezası (ihraç) verildi. Gerçek buyken ayırma sebebi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıdır demek, kasti bir çarpıtma anlamına gelir" dedi.

'SORUN MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİZ DEMEK DEĞİL'

'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' ifadesinin, ayırma cezasının sebebi olması durumunda mezuniyete katılan 400 öğrenin ihraç edileceğini dile getiren Uçum, "Demek ki sorun Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir" vurgusunu yaptı.

"Bu konu tartışmaya açılamaz" diyen Mehmet Uçum, "Dolayısıyla somut konu asla Mustafa Kemal’in askeri olmakla ilgili değildir, tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplin tüm sistemin esasıdır. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK orduya ilişkin disiplin hukukunu tavizsiz uygulayamazsa büyük zaafa düşmüş olur" ifadelerini kullandı.

'BU KONU TARTIŞMAYA AÇILAMAZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarının Atatürk'ün takipçisi olduğunu ifade eden Uçum, "Bu konu tartışmaya açılamaz. Dolayısıyla somut konu asla Mustafa Kemal’in askeri olmakla ilgili değildir, tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur" dedi.

'HUKUKEN KANITLANMAK ZORUNDA'

Karara gelen tepkilere de değinen Uçum, şunları söyledi: "Askeri disipline aykırı eylem var ama yaptırım uygulanmamalı demek tam bir aymazlık olur. Hele konuya ‘gençlik hatası hoş görülmeli’ diye bakmak tamamen yanlıştır. Konu, Milli Ordudur. Konu, tavizsiz şekilde Milli Orduyu korumaktır. O zaman tartışılabilecek tek husus bu kusurlu eylem için uygulanan yaptırımın orantılı olup olmadığıdır. Yaptırım uygulanmalı ama uygulanan yaptırım ağırdır demek ise hukuki bir iddiadır. Bu durumda bu iddianın sahipleri bunu hukuken kanıtlamak zorundadır. Tabi ki gerekçeli karara göre hukuki tartışma olabilir. En azından askeri disiplin hukuku çerçevesinde yani doğru zeminde tartışma yapılabilir, bunun hukuken anlamı da olur. Hukuk sınırları içinde kaldığı sürece bu tartışma makul kabul edilir."

İhraç kararının hukuki sürecinin devam ettiğini vurgulayan Uçum, "İdari yargı denetiminde konu yine bütün hukuki yönleriyle ele alınır. Hukuki süreçler bittiğinde herkesin kabul etmesi gereken nihai kararlar çıkar. Ancak o aşamadan sonra kusurlu eylemleri sebebiyle yaptırıma uğramış kişilerin durumu netleşir. Onlar da kendilerine bir yol çizer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi