İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar üzerine “resmi belgede sahtecilik” soruşturması başlatılmıştı.

GÖZLER İMAMOĞLU’NDA

Gözler İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ soruşturmasında yarın (5 Mart) vereceği ifadeye çevrilirken, bugün YÖK raporu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SARAÇHANE’DE KRİTİK AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, iddialara ilişkin Saraçhane’de açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ortada bir suç unsuru bulunmamaktadır. Kaldı ki ortada bir suç unsuru bulunsa dahi Sayın İmamoğlu bu sürecin tarafı olmadığı için savcılığın böyle bir ifadeye gerek duymaması gerekirdi. Mevcut durumda Sayın Ekrem İmamoğlu ve o dönemde yatay geçiş yapan diğer vatandaşlarımız kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur ortaya konmadıkça ki hukuken böyle bir kusur da gösterilmiş değildir.

Diploma konusu kimileri için itibar zedeleme amaçlı iletişim kampanyasına dönüşmüş olsa da saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bugün sizlere ortaya koyduğumuz ve olayın seyrini değiştirecek, hatta daha ne olsun dedirtecek yeni belgeler hakkında bilgi paylaşmak için bir araya geldik.

Ancak konunun bütünlüğünü korumak adına önce geçen haftaya dair bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt yaptırdı.

Sayın İmamoğlu bu üniversitede 1 yıl hazırlık ve ardından İngilizce İşletme bölümünün 1. sınıfını okudu. KKTC'de eğitimine devam ettiği sırada İstanbul Üniversitesi 30 Temmuz 1990'da Milliyet Gazetesi'ne yatay geçiş şartlarına ilişkin bir ilan verdi. Bu ilanı gören Sayın Başkan ailesinin ve iş hayatının İstanbul'da olması nedeniyle bu imkandan yararlanmak istedi ve başvurusunu yaptı.

5 İSME SUÇ DUYURUSU

Biz de bugün YÖK’ün hazırladığı raporda dile getirilen bazı iddialarla ilgili önemli çarpıklıkları, eksiklikleri kanıtlarıyla ortaya sermek için buradayız. Bu belgeyi yayımlamadan önce duyurmak isteriz ki YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayan 5 kişi hakkında dün itibari ile adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne de belgelerle birlikte bir dilekçe sunduk.

Bir yandan YÖK bir yandan Başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi’nin bir karar vermesi rica edilmektedir. O halde bizim de hukuk ve mevzuat içinde kalınmasına dönük bir ricamız oldu. Ve ifade vereceğimiz Cumhuriyet Başsavcılığına da lehe delillerin toplanması kapsamında da bir dilekçe sunduk.

YENİ BELGELERİ AÇIKLADILAR

YÖK raporunda 18 Kasım 1991 tarihli bir yazı ile Girne Üniversitesi’nin tanınan üniversitelerden biri olmadığı ortaya konmuştu.

Bizi izleyen herkesin dikkatini toplamasını rica ediyorum. Raporda 1993’ten sonra tanındı deniyor işte bu iddiayı çürütecek ilk belgeyi ekrana getiriyoruz.

BİR DİPLOMA ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ

Madem ki tanınmayan okula denklik verilemez madem ki tanınmayan okuldan geçiş yapılamaz. O halde henüz YÖK tarafından tanınmayan bir tarihte okuyan ve mezun olan Kaan Ferah’a neden denklik verilmiştir? Üniversite YÖK tarafından tanınmıyorsa nasıl oluyor da aynı YÖK Girne Üniversitesi’ne Türkiye’deki bir üniversite ile aynı muameleyi yapabiliyor?

BİR DİPLOMA DAHA

Bitmedi bir diploma daha var. Uğur Özden. 26 Haziran 1992 tarihinde yine Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oluyor. YÖK’e göre okulun tanınmasına daha 1 yıl var. O da KKTC’den denklik başvurusu yapıyor. Ekranda gördüğünüz gibi evrakı 1993’te YÖK tarafından onanıyor.

Herkese yasal olan İmamoğlu olunca mı yasak oluyor?"

OLAYIN GEÇMİŞİ

İlk olarak Eylül 2024’te sosyal medyada gündeme getirilen iddialar, daha sonra Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) hazırladığı raporla yargıya taşınmıştı. YÖK, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollarken, başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edilmişti.

İBB yönetimi ise İmamoğlu’nun lisans ve yüksek lisans belgelerini paylaşarak iddiaları yanıtlamıştı. Başsavcılığın talebi üzerine YÖK'ün hazırladığı ve kamuoyunda tartışılan rapora ilişkin konuşan avukatlar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan YÖK raporu, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem için tüm şartları taşıdığını belirtiyor. Sayın İmamoğlu'nun yatay geçiş başvurusu Ağustos 1990'da. Yani YÖK'ün istismar edilen raporundan 1.5 sene önce. O dönem için tanınırlık ve denklik şartı getirilmiş değildir"

Kaynak: Haber Merkezi