Sıcaklığın Sıfırın Altına Düştüğü Kentte Her Yer Buz Tuttu

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bolu’da Seben Taşlı Yayla Göleti buz tuttu. Buz tabakasıyla kaplanan göl ve yakınındaki cami güzel görüntü oluşturdu.

Aladağ Yaylası'nda bulunan ve tam dolduğunda Abant Gölü'nün 7 katı büyüklüğüne ulaşan göletin yüzeyi, bölgedeki hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Yüzeyi buzla kaplanan gölet ile çevredeki kış manzaraları havadan da görüntülendi.

Kaynak: AA