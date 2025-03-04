Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı

Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik karayolunun 17’nci kilometresinde gerçekleşti. Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki sürücü ile otomobillerde bulunan Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz’ın (46) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, "Bu gece Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede trafik kısa süreliğine aksarken, ekiplerin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın, sürücü hatası ya da yol koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek amacıyla teknik analizler sürdürülüyor.

Kaynak: DHA