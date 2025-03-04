Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı

Şanlıurfa’da korkunç bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa Valisi Şıldak, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı

Kaza, saat 23.10 sıralarında Suruç-Birecik karayolunun 17’nci kilometresinde gerçekleşti. Zeynel Abidin Uçar (23) yönetimindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, her iki sürücü ile otomobillerde bulunan Rejber Demirkol (20) ve Ercan Yılmaz’ın (46) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı - Resim : 1

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Kaza yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, yaptığı açıklamada, "Bu gece Suruç-Birecik yolunda meydana gelen çift taraflı trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından bölgede trafik kısa süreliğine aksarken, ekiplerin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın, sürücü hatası ya da yol koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek amacıyla teknik analizler sürdürülüyor.

Ölümden Döndü! CHP'li Vekil Trafik Kazası GeçirdiÖlümden Döndü! CHP'li Vekil Trafik Kazası GeçirdiGüncel
Otomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi ÖldüOtomobil Tarlaya Uçtu, 2 Kişi ÖldüGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası kaza Şanlıurfa
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu! Google 'Derhal Silin' Diyerek Uyardı: Bu Eklentiler Dolandırıcıların Resmen Kara Kutusu!
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Tutuklandı
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki Özgür Özel'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki
Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı Şanlıurfa'da Feci Kaza! Kurtulan Olmadı
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
ABD'den Flaş Ukrayna Kararı! Hepsini Durdurdular ABD'den Flaş Ukrayna Kararı! Hepsini Durdurdular