Ölümden Döndü! CHP'li Vekil Trafik Kazası Geçirdi

TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi Ankara istikametinde saat 17.00 sıralarında CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.

YARA ALMADAN ATLATTI

İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü. Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Öte yandan araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA