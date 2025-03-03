CHP’den Eğitim İçin 14 Aylık Bilanço: Özçağdaş’tan Kapsamlı Faaliyet Raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik yaptığı çalışmaları 14 aylık yol haritasını 2 kitapta yayınladı. Partinin eğitime yönelik faaliyet raporu ile CHP’nin bu konuda yasal girişimleri de ortaya konuyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP’den Eğitim İçin 14 Aylık Bilanço: Özçağdaş’tan Kapsamlı Faaliyet Raporu

CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı, 14 aylık çalışmalarını içeren "11 Kasım 2023 – 31 Aralık 2024 Faaliyet Raporu" adlı kitabı yayımladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş tarafından hazırlanan rapor, eğitim politikalarına yönelik atılan adımları, yapılan açıklamaları ve yasal girişimleri detaylandırıyor.

EĞİTİMDE MUHALEFETİN ADIMLARI

Rapora göre CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim alanında kamuoyunu bilgilendirme ve çözüm üretme amacıyla 64 basın açıklaması yaptı. Ayrıca, eğitim sisteminin sorunlarını gündeme taşımak için 6 büyük etkinlik düzenledi.

TBMM’ye sunulan 26 soru önergesi, 5 kanun teklifi ve 6 araştırma önergesi, eğitim alanında karşılaşılan yapısal sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, hukuki mücadele kapsamında Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nde 2 dava açılırken, 3 suç duyurusunda bulunuldu.

EĞİTİM PAYDAŞLARIYLA BULUŞMALAR

CHP’nin eğitim politikaları çerçevesinde yürüttüğü saha çalışmaları da raporda önemli bir yer tutuyor. CHP Gölge Milli Eğitim Bakanlığı, 25 ilde yurttaşlar ve eğitim paydaşlarıyla buluşmalar düzenleyerek eğitimde yaşanan sorunları doğrudan sahadan dinledi.

EĞİTİMDE ALTERNATİF POLİTİKALAR

Suat Özçağdaş liderliğinde hazırlanan faaliyet raporu, mevcut eğitim sistemine yönelik eleştirilerin yanı sıra, CHP’nin alternatif eğitim politikalarını da ortaya koyuyor. Eğitimde fırsat eşitliği, müfredat değişiklikleri, öğretmen atamaları ve okullarda fiziki şartların iyileştirilmesi gibi konular öncelikli başlıklar arasında yer alıyor.

CHP’nin iki kitap halinde yayınladığı bu rapor ile muhalefetin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarına ışık tutarken, eğitim sisteminin geleceğine dair öneriler sunmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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