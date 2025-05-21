AK Parti, Meclis Yönetimini Belirleyecek: Aday Yine Numan Kurtulmuş mu?

AK Parti yeni dönem Meclis yönetimi için haftaya toplanacak. Meclis grubu için yapılacak seçimlerde başkan ve başkanvekillerinde değişiklik beklenmiyor.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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AK Parti, Meclis Yönetimini Belirleyecek: Aday Yine Numan Kurtulmuş mu?

28. dönemin ikinci yasama yılının Meclis grup yönetimi için AK Parti haftaya toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği grup toplantısının ardından yapılması planlanan kapalı grup toplantısında yeni yönetim belirlenecek. Aynı toplantıda AK Parti’nin Meclis Başkan adayı ve başkanvekili de belirlenecek.

GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞMİYOR

Yapılacak kapalı grup toplantısının haftaya çarşamba günü, yetişmezse ise perşembe sabahı gerçekleşeceğini ifade eden AK Parti kurmayları, şu an için yönetimde bir değişim beklenmediğini de ifade ettiler.

Konuya ilişkin, “Arkadaşlarımız Meclis çalışmalarına yönelik tüm gayretleriyle çalışıyorlar. Bir aksaklığı olmayan sistemde değişiklik yapılmaz” diyerek TBMM komisyon yönetimlerinde bazı küçük değişiklerin olabileceğini de söylediler.

AK Parti, Meclis Yönetimini Belirleyecek: Aday Yine Numan Kurtulmuş mu? - Resim : 1

'NUMAN BEY İLE DEVAM'

Kurmaylar, yeni yasama döneminde yapılacak Meclis Başkanlığı seçimlerinde de AK Parti’nin adayının Numan Kurtulmuş olacağını vurguladı.

Kurmaylar, başkanlık seçimlerinin 28 Mayıs tarihinde başlayacağını ve 3 Haziran’da bitirileceğini açıkladılar.

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