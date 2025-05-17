Canlı Yayında Çarpıcı Belediye Kulisi: İmar, Pay, Statü... Her Şey Baştan Yazılıyor! İşte Reform Maddeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki grup toplantısında dikkat çektiği “belediye sistemi reformu” için somut adımlar atılmaya başlandı. AKP tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 35 maddelik kanun teklifi, yerel yönetim yapısında köklü değişiklikler öngörüyor.

Yeni düzenleme, sadece mevzuat güncellemesiyle sınırlı kalmıyor; şehirlerin yönetim yapısından vergi gelirlerinin dağılımına kadar pek çok alanda sistemin baştan aşağı yenilenmesini içeriyor.

51 İLE BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜ

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın tv100 ekranlarında paylaştığı kulis bilgilerine göre, reformun en dikkat çeken maddesi 51 ilin tamamına büyükşehir statüsü verilmesi olacak. Böylece Türkiye'de tüm iller aynı yönetim sistemine tabi olacak.

Sinan Burhan'ın edindiği kulis bilgilerine göre Belediye Reformu maddeleri şöyle:

"a) Büyükşehir olmayan 51 ilin tamamı 'büyükşehir' statüsüne geçirilecek

b) Daha önce önerilen 'bütün şehir' ifadesi yerine, 'büyükşehir' ifadesi kullanılacak

c) İmar bütünlüğünün sağlanması amacıyla, belde ve ilçe belediyeleri kendi başına imar planı yapamayacak

d) İmar düzenlemeleri, il bütünlüğü içinde ve denetimli bir şekilde yapılacak. Bu yolla çarpık yapılaşmanın önüne geçilecek

e) Vergi gelirleri büyükşehirler arasında eşit şekilde dağıtılmalıdır

f) İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin aldığı yüksek pay yerine tüm şehirlerin eşit oranlarda gelir alması hedeflenmektedir"

Belediye reformunun kapsamı geniş ve etkileri uzun vadeli olacak. Yeni sistemin yasalaşması halinde Türkiye'deki yerel yönetim anlayışı köklü bir değişime uğrayacak. Meclis’teki görüşmeler önümüzdeki haftalarda başlayacak.

Kaynak: tv100