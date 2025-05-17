İstanbul'da Büyük Kriz! Tarih Verildi: Otobüsler Kontak Kapatacak!

İstanbul'da toplu ulaşım alarm veriyor. Özel halk otobüsü esnafı, dört aydır ödeme alamadıklarını öne sürerek 22 Mayıs'tan itibaren kontak kapatma kararı aldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Büyük Kriz! Tarih Verildi: Otobüsler Kontak Kapatacak!

İstanbul trafiğinde kritik bir rol üstlenen özel halk otobüsleri, ödeme krizinin eşiğinde. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylardır ödeme alamadıklarını iddia ederek, 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 özel halk otobüsünün seferlere çıkmayacağını duyurdu.

Ovacık yaptığı açıklamada, esnafın dört aydır hiçbir ödeme alamadığını ve verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini vurguladı. "Ayın 15'inde 500 milyon lira ödeneceği söylendi, ancak bu tutarın aktarılmayacağı son anda bildirildi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diyen Ovacık, esnafla yapılan istişareler sonucunda bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstanbul'da Büyük Kriz! Tarih Verildi: Otobüsler Kontak Kapatacak! - Resim : 1

Esnafın, yakıt giderlerini karşılayamaz, personel maaşlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Ovacık, "Bu şartlar altında bu işi yürütemeyiz. Bu bizim değil, ödemelerin yapılmamasının bir sonucu. İstanbul halkı mağdur olsun istemiyoruz ama elimizden geleni tükettik" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMA UYARISI

Eğer ödeme yapılmazsa, İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren 3 binin üzerinde özel halk otobüsü sefere çıkamayacak. Bu durumun özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaratması bekleniyor.

Ovacık, "Belediyeden bir ödeme alındığı takdirde süreci yeniden değerlendirebiliriz. Ancak şu an geldiğimiz noktada bu karar kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir'de İETT Otobüsünde YangınBahçeşehir'de İETT Otobüsünde YangınGüncel

İstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' Kararıİstanbul'da Otobüs Krizi: İETT Şoförlerinden 'POS Cihazı' KararıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İETT Otobüs Ulaşım İBB
Son Güncelleme:
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Yeni Yargı Paketi Yolda, Bunları Yapan Yandı! Direksiyon Başında Affı Yok, Tetikteki Eğlenceye Son Yeni Yargı Paketi Yolda: Direksiyon Başında Affı Yok, Tetikteki Eğlenceye Son
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerginlik Çıktı, Oturuma Zorunlu Ara Verildi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Gerginlik Çıktı, Oturuma Zorunlu Ara Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Bakanlık Düğmeye Bastı: Kiracıları Havalara Uçuracak Karar! Ev Sahipleri Şimdi Yandı Bakanlık Düğmeye Bastı: Kiracıları Havalara Uçuracak Karar! Ev Sahipleri Şimdi Yandı
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak