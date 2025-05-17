İstanbul'da Büyük Kriz! Tarih Verildi: Otobüsler Kontak Kapatacak!

İstanbul trafiğinde kritik bir rol üstlenen özel halk otobüsleri, ödeme krizinin eşiğinde. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aylardır ödeme alamadıklarını iddia ederek, 22 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 3 bin 41 özel halk otobüsünün seferlere çıkmayacağını duyurdu.

Ovacık yaptığı açıklamada, esnafın dört aydır hiçbir ödeme alamadığını ve verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini vurguladı. "Ayın 15'inde 500 milyon lira ödeneceği söylendi, ancak bu tutarın aktarılmayacağı son anda bildirildi. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" diyen Ovacık, esnafla yapılan istişareler sonucunda bu kararı almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Esnafın, yakıt giderlerini karşılayamaz, personel maaşlarını ödeyemez hale geldiğini belirten Ovacık, "Bu şartlar altında bu işi yürütemeyiz. Bu bizim değil, ödemelerin yapılmamasının bir sonucu. İstanbul halkı mağdur olsun istemiyoruz ama elimizden geleni tükettik" dedi.

TOPLU ULAŞIMDA CİDDİ AKSAMA UYARISI

Eğer ödeme yapılmazsa, İstanbul'un dört bir yanında hizmet veren 3 binin üzerinde özel halk otobüsü sefere çıkamayacak. Bu durumun özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde toplu ulaşımda ciddi aksamalar yaratması bekleniyor.

Ovacık, "Belediyeden bir ödeme alındığı takdirde süreci yeniden değerlendirebiliriz. Ancak şu an geldiğimiz noktada bu karar kaçınılmaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA