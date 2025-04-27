Bakan Işıkhan Rakam Verdi: Belediyelerin Kalan SGK Borcu Ne Kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin çok tartışılan SGK borçlarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Işıkhan, mevcut olarak 196 milyar lira civarında bir borç olduğunu söyleyerek, "149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmuştur. Şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 128,2 milyardır" dedi.

Bakan Işıkhan Rakam Verdi: Belediyelerin Kalan SGK Borcu Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına ilişkin "Silkeleyin" talimatı verdiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarına işaret eden Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısında tek gelirin primler olduğunu ve siyasi parti ayırmaksızın tüm belediyelere eşit yaklaştıklarını söyledi.

'149 BELEDİYE BORÇ ÖDEMEK İÇİN BAŞVURDU'

Bakan Işıkhan, güncel borç durumuyla alakalı "En son rakam 196 milyar dolayında bir borç yekunu var. 149 belediye toplamda 30 milyarlık prim borcunu ödemek üzere sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmuştur. Şu ana kadar SGK tarafından toplam tahsilat tutarımız 128,2 milyar tutarında. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinden sonra prim borcu olan belediyeler bizimle iletişime geçti. Şu anda 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik. Nisanda 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik, martta bu rakam 1,3 milyar liraydı" diye konuştu.

Bakan Işıkhan Rakam Verdi: Belediyelerin Kalan SGK Borcu Ne Kadar? - Resim : 1

EYT'NİN MALİYETİ NE?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT) emekli olan vatandaşların ve bu düzenlemenin toplam maliyetiyle ilgili de değerlendirmelerini paylaşan Işıkhan, "Bugüne kadar 3 milyon 123 bin vatandaşımız emekli oldu. Bu düzenlemenin ilk yıl maliyeti 724 milyar lira. Önümüzdeki 5 yıl içinde de kümülatif olarak değerlendirdiğimizde maliyeti 3,4 trilyon lira olacaktır. Kapsamlı olarak değerlendirildiğinde ciddi maliyetli, aynı anda insan gücü kaybı olarak da değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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