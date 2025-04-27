Bakan Vedat Işıkhan Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı İçin Tarih Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan flaş açıklamalarda bulundu. Ev kadınlarının emekli olabilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, 2028 yılını işaret etti.

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Bakan Vedat Işıkhan Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı İçin Tarih Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlerin istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen İşkur Gençlik Programı kapsamında şimdiye kadar 66 bin 931 üniversite öğrencisine toplamda yaklaşık 496 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Programa özel olarak 7 milyar lirayı aşan bütçe ayrıldığını da belirten Işıkhan, gençlere yönelik bu desteklerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

İŞSİZLİK ORANLARI

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için de önemli projeler yürüttüklerini söyleyen Işıkhan, istihdam piyasasındaki güncel rakamları da paylaştı. Türkiye genelinde 32 milyon 314 bin kişinin iş hayatında yer aldığını belirten Bakan, işsiz sayısının 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bine düştüğünü ifade etti.

Türkiye’nin işsizlik oranının şu anda yüzde 8,2 seviyesinde olduğunu belirten Işıkhan, bu rakamın son 12 yılın en düşük oranı olduğunun altını çizdi. 2028 yılı hedeflerinin ise işsizliği yüzde 7,5'e düşürmek olduğunu söyledi.

Bakan Vedat Işıkhan Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı İçin Tarih Verdi - Resim : 1

EV KADINLARI İÇİN EMEKLİLİK

Ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil edilmesi için de çalışmaların başladığını açıklayan Işıkhan, "2028’den önce ev kadınlarının emeklilik hakkına kavuşması için gerekli yasal altyapıyı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

ZAM GÖRÜŞMELERİ

Kamu işçilerinin zam görüşmelerine de değinen Bakan Işıkhan, sürecin karşılıklı anlayış içinde yürütüldüğünü belirtti. “Amacımız masadan el sıkışarak, karşılıklı uzlaşıyla ayrılmak” diyen Işıkhan, çalışma barışını koruyarak yılı tamamlamak istediklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

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