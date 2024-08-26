Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı: Detayları Ortaya Çıktı
Ev hanımı olan milyonlarca kadını çok yakından ilgilendiriyor. Ev hanımlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik hakları, yapılacak reformlarla birlikte önemli ölçüde genişletiliyor. Bu düzenleme ile ev hanımları, çocuk sahibi olmaları durumunda erken emeklilik hakkına da kavuşacak. Üstelik ödenecek primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak.
Türkiye'de son yıllarda çalışma hayatına yönelik yapılan reformlar, emeklilik sistemine de yansıyor. Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası, taşeron işçilerin kadroya alınması ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası gibi düzenlemeler, çalışma hayatında büyük değişikliklere neden oldu. Şimdi ise gündemde ev hanımlarını ilgilendiren önemli bir reform var.
Hürriyet'in haberine göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev hanımlarına sosyal güvence sağlanacak ve erken emeklilik imkanı sunulacak. Reform paketi, dört temel adım üzerine kurulacak. İlk olarak, sigortası olmayan ya da çalışma imkanı bulamamış ev hanımlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. Bu kapsamda, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye girecek. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak ve bu sayede ev hanımları daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler.
Reformun ikinci adımı, çocuk sahibi olan annelere erken emeklilik imkanı tanıyor. Çocuk sayısına göre belirlenen yıpranma hakkı sayesinde, anneler hem prim katkısı hem de yaş şartında esneklik elde edecekler. Çalışan anneler için de benzer bir düzenleme getirilerek, her çocuk için ek prim sağlanacak. Bu sayede, daha az çalışma süresi ile daha fazla prim biriktiren anneler, yaş şartını geriye çekebilecekler. Örneğin, 2 yıllık prim eklemesi yapılan bir annenin emeklilik yaşı 2 yıl geriye çekilebilecek.
Reformun bir diğer önemli adımı ise Bağ-Kur ve SSK primlerinin eşitlenmesi olacak. Bu düzenleme ile 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı, 4500 güne kadar düşürülebilecek. Bu sayede ev hanımları için emeklilik daha erişilebilir hale gelecek.
Son adımda ise doğum borçlanması ile ilgili yeni düzenlemeler getirilecek. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için doğum borçlanması yapılarak prim kazanma imkanı sunulacak. Bu da annelerin emeklilik için gerekli prim gün sayısını artırmalarına yardımcı olacak.
Bu reformlar, ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşmasını sağlarken, erken emeklilik imkanı ile de hayatlarını kolaylaştıracak. Çocuk sahibi olan anneler, yıpranma hakkı sayesinde daha az çalışarak, daha erken emeklilik hakkı elde edebilecekler. Yapılacak düzenlemelerle, ev hanımlarının sosyal güvencesi güçlendirilirken, Türkiye genelinde kadınların çalışma hayatına katılımı da desteklenmiş olacak.