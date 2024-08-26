Ev Hanımlarına Emeklilik Fırsatı: Detayları Ortaya Çıktı

Hürriyet'in haberine göre, Aile Koruma Kalkanı Paketi kapsamında ev hanımlarına sosyal güvence sağlanacak ve erken emeklilik imkanı sunulacak. Reform paketi, dört temel adım üzerine kurulacak. İlk olarak, sigortası olmayan ya da çalışma imkanı bulamamış ev hanımlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. Bu kapsamda, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye girecek. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak ve bu sayede ev hanımları daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecekler.