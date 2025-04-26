Bakan Şimşek'ten Dev Finansman Hamlesi: Uluslararası Kuruluşlarla 41 Milyar Dolarlık İş Birliği Planı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalkınma finansmanında etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir adımı duyurdu. Şimşek, Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB) ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Şimşek, bu iş birlikleri çerçevesinde önümüzdeki üç yıllık dönemde yaklaşık 41 milyar dolarlık uzun vadeli ve düşük maliyetli proje finansmanı sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Söz konusu kaynakların; yeşil ve dijital dönüşüm, afetlere karşı dirençli altyapı projeleri, sürdürülebilir büyüme ve kapsayıcı kalkınma gibi alanlarda kullanılacağını vurguladı.

Açıklamasında Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkili kullanan ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Şimşek, "Amacımız, üretkenliği artırarak sürdürülebilir ve yüksek büyüme performansını yakalamak. Nihai hedefimiz ise Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi