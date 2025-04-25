Mehmet Şimşek'ten Flaş Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 12 aylık enflasyon beklentilerine dair bir açıklama yaptı.

Enflasyon beklentilerinde geride kalan aya göre sınırlı bir artışın olduğunu belirten Şimşek, buna rağmen yıllık bazda kayda değer bir iyileşmenin gerçekleştiğini ifade etti.

'GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILMAKTADIR'

12 ay sonraki enflasyon beklentisinin hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerileme kaydedildiğine dikkat çeken Şimşek, yurtiçi ve kürsel son dönem gelişmelerinin ülke ekonomisine yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımların atıldığı mesajını verdi.

DEZENFLASYON AÇIKLAMASI

Şimşek, dezenflasyon sürecine dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYON MERKEZ BANKASI TAHMİNİ ARALIĞINDA GERÇEKLEŞECEK'

Şimşek, son olarak yıl sonunda enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini de not düştü.

Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.



Yurtiçi ve küresel… pic.twitter.com/MSYrwWDVlv — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 25, 2025

Kaynak: Haber Merkezi