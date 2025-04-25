Borsada Yatırımcıların Gözdesiydi! Hisselerinde Rekor Düşüş Oldu

Borsa yatırımcılarının gözde şirketlerinden biri olan Türk Traktör, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarıyla beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 oranında düşüş gösterdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Borsada Yatırımcıların Gözdesiydi! Hisselerinde Rekor Düşüş Oldu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., 1 Ocak - 31 Mart 2025 döneminde 236 milyon 312 bin TL net kâr açıkladı. Bu rakam, 2024'ün ilk çeyreğinde açıklanan 2 milyar 414 milyon TL’ye göre yüzde 90’lık bir azalmaya işaret ediyor. Satış gelirlerinde ise yüzde 44’lük bir düşüş yaşanarak 12,7 milyar TL’ye geriledi. Brüt kâr yüzde 67, esas faaliyet kârı ise yüzde 85 oranında düşüş kaydetti.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) rakamı da bir önceki yıla göre yüzde 73 azalarak 990 milyon TL seviyesinde kaldı. Şirketin net parasal pozisyon kazancı pozitif olsa da operasyonel zayıflık net kâr üzerinde belirleyici oldu.

Borsada Yatırımcıların Gözdesiydi! Hisselerinde Rekor Düşüş Oldu - Resim : 1

SATIŞLAR VE OPERASYONEL VERİMLİLİK AZALDI

Satış, faaliyet ve net kârlılık kalemlerinde yaşanan düşüşler, şirketin finansal yapısını önemli ölçüde etkiledi. Brüt kârın ve FAVÖK’ün gerilemesi, şirketin operasyonel verimliliğinde zayıflama yaşandığını ortaya koydu.

VARLIKLAR ARTTI ANCAK ÖZKAYNAKLAR GERİLEDİ

2025 ilk çeyrek bilançosuna göre, Türk Traktör’ün toplam varlıkları yüzde 7 artarak 42,5 milyar TL’ye ulaştı. Dönen varlıklarda yüzde 10, duran varlıklarda ise yüzde 3 artış kaydedildi. Buna karşın özkaynaklar yüzde 25 düşerek 14 milyar TL seviyesine indi. Net borç miktarı ise yüzde 2 artışla 3,5 milyar TL’ye yükseldi.

Borsada Yatırımcıların Gözdesiydi! Hisselerinde Rekor Düşüş Oldu - Resim : 2

ŞİRKET DEĞERLEME GÖSTERGELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türk Traktör’ün Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 15,71 olarak gerçekleşirken, Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD) oranı 4,63 seviyesinde. FD/FAVÖK oranı ise 8,47 olarak açıklandı. Bu oranlar, kârlılıktaki düşüşe rağmen yatırımcı ilgisinin sürdüğüne işaret ediyor.

2025’İN İLK ÇEYREĞİNDE NEGATİF TREND HÂKİM

Grafik yorumlarına göre, şirketin satış, FAVÖK ve net kâr performansı 2024’ün ilk ve son çeyreğinde zirveye ulaştıktan sonra 2025’in ilk çeyreğinde bariz bir düşüş trendine girdi. Bu durum, şirketin kısa vadeli performansına ilişkin endişeleri artırdı.

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